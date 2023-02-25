Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından tüm Türkiye'de birçok vatandaş yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Bina güçlendirmesi kaç TL? Sorusu da buna bağlı olarak merak edildi. Peki, Bina güçlendirmesi kaç TL? Deprem riskli binaların güçlendirilmesinin maliyeti ne kadar? Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı açıkladı!

Bina güçlendirmesi kaç TL? 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler 11 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından yaşanan artçılar ve Hatay'da meydana gelen depremler ise hasarlı binaların da yıkılması ile sonuçlandı. Meydana gelen depremlerde 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti Peki, Bina güçlendirmesi kaç TL? Deprem riskli binaların güçlendirilmesinin maliyeti ne kadar? Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı açıkladı!

BİNA GÜÇLENDİRMESİ KAÇ TL?

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrasında birçok vatandaş yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar art arda belediyelere bina inceleme başvurusunda bulunurken kentsel dönüşüm projeleri ise gündemden düşmüyor. İncelemelerin yanı sıra insanların bir kısmı ise binalarını olası bir depreme karşı nasıl güçlendirebileceğini düşünüyor.

"BİNALARIN YÜZDE 70'İ GÜÇLENDİRME İLE KURTULABİLİR"

Peki, hangi binaların güçlendirilmesi gerekiyor ve bu işlemin maliyeti ne kadar? Haber Global'e konuşan Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler… Dolaysıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün. Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık. 10 milyon veya 8 milyon bir bina stoğu varsa elimizde ve bunlarda risk taşıyorsa bunların çok rahatlıkla yüzde 60'ı yüzde 70 güçlendirme ile kurtulabilir. Önce kolon içerisindeki donatılar tespit edildi ve donatılardan sonra demir olmayan bölgeden karotlar alındı. Sıyırmalar yapıldı, temelle ilgili analizler yapıldı. Zeminle ilgili etüt yapıldı. Bu bina da güçlendirilecek bir bina olarak projelendirildi" dedi.

GÜÇLENDİRME MALİYETİ 250 BİN TL CİVARINDA

Bina güçlendirmenin maliyetini de açıklayan Türkkan şöyle devam etti: "Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL'lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir."