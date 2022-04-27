Anlamlı Kadir Gecesi mesajları merak ediliyor. Bugün Ramazan ayının 27. gecesi dolayısıyla Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Müslümanlar birbirlerine kadir gecesi mesajları göndermek için anlamlı kadir gecesi mesajları araştırıyor. İslam alemi için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir. İşte Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi mesajları! Anlamlı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi mesajları örnek resimli kandil kutlama mesajları nelerdir? haberimizde...

ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabb'i, bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.

Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve Dua ile Hayırlı Kandiller.

Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her dua'da bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.

Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

Allah'ım! Sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, bizi de affeyle! Âmin! Kadir Geceniz mübarek olsun.

Günahlarımızın af, dualarımızın kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi, Kur'an'la, Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rabbimizden niyazım odur ki, asırlar önce Kadir Gecesi nasıl bize Kur'an'ı getirdiyse, bu Kadir Gecesi de ülkemize, milletimize, acılar içerisinde kıvranan İslâm âlemine ve bütün insanlığa Kur'an'ın merhametini, adaletini, sevgisini getirsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

O'na açılan eller nasıl boş geri döner? Dua eden kalbin ateşi söner. Kadir Gecesi'dir, "O" herkesi affeder.

Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Kadir Gecemiz kutlu olsun.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temennî ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Sema kapılarının açılıp, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günde düşen rahmet damlalarının sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir Gecenizde tüm dualarınız kabul olsun.

KANDİL KUTLAMA MESAJLARI

- Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

- Ya Rabbim, cezadan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. (Peygamberimizin Kandil Duası) ÂMİN… Hayırlı Kandiller.

- Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.

- Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam"ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun…

- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

- En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

- Ömrüne ömür katılsın, gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek gecede melekler dört bir yanını sarsın. Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun…

- Ey Rabbim! Razı olacağın amellerle süsle ömrümüzü, Razı olacağın kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur getirsin. Mübarek Kadir Geceniz hayırlı olsun…

- Tüm yürekler sevinç dolsun. Umutlarınız gerçek olsun. Acılarınız unutulsun. Dualarınız kabul ve mübarek Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun…

- Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

- Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.Kandiliniz Kutlu olsun.

- Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

-Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kandiliniz kutlu olsun.

- Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının percerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

- Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.

EN GÜZEL ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI

- Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

- Mübarek Kadir Gecenizin en derin sevgi ve saygılarımla kutlarım. Dareynde cümlemize afiyet ve selametler dilerim. Nice mutlu ve kutlu günlere saadet, devlet, izzet ve şefkatle erişmenizi temenni ve niyaz ederi. Kadir Geceniz mübarek olsun…

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

- Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

- Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi"nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

- Kardeşliğin, dostluğun, sevginin, umudun hayatınızda hep olduğu, dualarınızın kabul edildiği bir Kadir Gecesi geçirmeniz dileklerimle Kandilinizi tebrik ederim.

- Cennet nerededir bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerdedir. Bazen gecelerde, bazen gündüzlerdedir. Ama en güzeli kalplerdedir. Kalbi güzel tüm sevdiklerimin Kadir Gecesini kutlarım…

- Kul fanidir, yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı, ne de heves. Sadece Kurandır gerçek adres. Yüreğin cennet gibi güzel, cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun…

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun !

- Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.

- Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

- Bu değerli Kadir gecesinde, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Kandiller.

- Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.

- Allah"ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber"ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun…

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