Alışveriş yapmak isteyen birçok kişi bim marketinin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı akşamı Bim marketin saat kaça açık olduğu araştırılıyor. Peki, Bim yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık Bim market saat kaçta kapanacak? Bim çalışma saatleri ne? İşte detaylar...

Bim yılbaşında saat kaça kadar açık? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Bim marketin saat kaça açık olduğunu araştırıyor. Bim marketin saat kaçta kapanacağı merak konusu oldu. Zincir marketlerin yılbaşı için düzenlenen çalışma saatleri aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bim yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık Bim market saat kaçta kapanacak? Bim çalışma saatleri ne? Detaylar haberimizde...

BİM SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.