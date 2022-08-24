Abu Dabi merkezli Chimera isimli yatırım şirketinin BİM'in yüzde 35'lik bölümünü satın aldığına dair çıkan haberler sonrası BİM Satıldı mı, BİM Araplara mı satıldı ve BİM kimin gibi konular merak konusu oldu. Peki, BİM satıldı mı? BİM Araplara mı satıldı?

Abu Dabi merkezli Chimera isimli yatırım şirketi S anda P Turkey Shariah Liquid isimli bir şirket kurarak Türk borsasına girdiği ve BİM'den çok büyük oranda hisse aldığı iddia edilmişti. Peki, BİM satıldı mı? BİM Araplara mı satıldı? BİM kimin?

BİM SATILDI MI?

BİM'den bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçekçi olmadığı ifade edildi.

BİM açıklaması:

"Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Chimera isimli şirketin kurduğu S&P Turkey Shariah Liquid fonunun, BİM hisselerinin yüzde 35'lik bölümünü satın aldığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilindiği üzere, şirketimiz hisselerinin %71'lik kısmı halka açık olup Borsa Istanbul'da işlem görmekte ve herkes tarafından alım-satımı gerçekleştirilebilmektedir. Haberde adı geçen Fon'un Borsa İstanbul aracılığıyla Türkiye'deki muhtelif halka açık şirketlerden bir hisse portföyü oluşturmuş olduğu ve bu portföyünün (BİM sermayesinin değil) yüzde 35'lik kısmının BİM hisselerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Haberinizde değeri 54,6 milyon USD olarak belirtilen hisse alım işlemi eğer gerçekleşmiş ise, bu hisseler BİM'in toplam piyasa değerinin yaklaşık %1,5'ine tekabül edecektir

Saygılarımızla

BİM A.Ş."