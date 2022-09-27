Alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş BİM zincir marketlerinin pazar günü kaçta açıldığını merak ederek internet üzerinde BİM Pazar günü saat kaçta açılıyor? Aramasını gerçekleştiriyor. BİM Salı günü saat kaçta açılıyor? Sorusunu merak edenler için bu haberimizde BİM çalışma saatleri: BİM ne zaman açılır? Şeklinde yanıtladık. Peki, Salı Pazar günü saat kaçta açılıyor? BİM çalışma saatleri: BİM ne zaman açılır? BİM saat kaçta açılıyor 2022?

BİM Salı günü saat kaçta açılıyor? Sorusu, pazar günü alışveriş işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle BİM zincir marketlerinde yer almakta olan ürünlerin fiyatları ve özel kampanyaları nedeni ile birçok vatandaş BİM marketlerini tercih ediyor ve BİM Salı günü saat kaçta açılıyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, BİM Salı günü saat kaçta açılıyor? BİM çalışma saatleri: BİM ne zaman açılır? BİM saat kaçta açılıyor 2022?

BİM PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. Buna göre BİM pazar günleri saat sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

BİM marketlerinde öğle arası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeniyle Cuma saatinde kapalıdır.