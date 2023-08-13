BİM pazar günü açık mı? BİM pazar günü saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM Marketlerinin çalışma saatleri!

BİM marketler zinciri, haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu duruma göre BİM, Pazar günleri de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma saatleri, bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabiliyor. Özel bölgelerde farklı ihtiyaçların bulunması nedeniyle 22.00'ye kadar hizmet veriyor. BİM'in açılış saati sabah 09.00, kapanış saati ise akşam 21.00 olarak belirlenmiş.

Bölgelere göre farklılık gösteriyor olsa da genellikle aynı saatler arasında hizmet vermekte olan BİM pazar günü açık mı? Cuma günleri hariç öğle arası olmadan hizmet vermekte olan BİM marketlerinin çalışma günleri de araştırılmakta. BİM pazar günü açık mı? BİM marketleri pazar günü açık mı, kapalı mı? BİM çalışma günleri!

BİM PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre BİM Pazar günleri de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Özel bölgelerde farklı ihtiyaçların bulunması nedeniyle 22.00 saatine kadar hizmet vermektedir. Buna göre Bim, pazar günleri de açıktır. Böylece alışveriş yapacak olan vatandaşlar eksiklerini giderebilir.

BİM PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.