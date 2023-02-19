BİM zincir marketlerinde alışveriş yapmak isteyenler BİM pazar günü açık mı? Sorusunu araştırıyor. Belirli saatler içerisinde hizmet vermekte olan BİM pazar günü açık mı? Zincir market olarak hizmet vermekte olan BİM pazar günü açık mı? BİM marketleri pazar günü açık mı, kapalı mı? BİM çalışma günleri!

Bölgelere göre farklılık gösteriyor olsa da genellikle aynı saatler arasında hizmet vermekte olan BİM pazar günü açık mı? Cuma günleri hariç öğle arası olmadan hizmet vermekte olan BİM marketlerinin çalışma günleri de araştırılmakta. BİM pazar günü açık mı? BİM marketleri pazar günü açık mı, kapalı mı? BİM çalışma günleri!

BİM PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre BİM Pazar günleri de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Özel bölgelerde farklı ihtiyaçların bulunması nedeniyle 22.00 saatine kadar hizmet vermektedir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.