BİM Okul Malzemeleri 2022: BİM kırtasiye ürünleri ne kadar? BİM'e okul malzemeleri geldi mi?

Okulların açılmasına kısa bir süre kalan öğrenci ve veliler okul malzemeleri için uygun fiyat araştırması yapmakta. Okul malzemeleri için BİM'i tercih etmeyi düşünen öğrenci ve veliler BİM okul malzemeleri ne kadar? BİM okul malzemeleri geldi mi merak ediyor. Peki, Bim kırtasiye ürünleri ne kadar? BİM'e okul malzemeleri geldi mi?