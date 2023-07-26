BİM ne zaman açılıyor sorusu, Bim zincir marketlerinden alışveriş yapacak olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle aktüel bölümü ile dikkat çeken BİM marketlerinde birçok farklı ürün yer alıyor. Peki, BİM ne zaman açılıyor? BİM şubeleri ne zaman, saat kaçta açılıyor? BİM açılış ve kapanış saatleri!

BİM çalışma saatleri market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Bim marketlerine dair en çok merak edilen konular arasında BİM çalışma saatleri yer alıyor ve araştırılıyor. Açılış ve kapanış saatleri, alışveriş yapmak isteyen kişiler için büyük bir önem taşıyor. Peki, BİM ne zaman açılıyor? BİM şubeleri ne zaman, saat kaçta açılıyor? BİM açılış ve kapanış saatleri!

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Özel bölgelerde farklı ihtiyaçların bulunması nedeniyle 22.00 saatine kadar hizmet vermektedir.

BİM ÖĞLE ARASI VAR MI?

BİM zincir marketlerinde öğle arası bulunmamaktadır. BİM marketleri öğle saatlerinde sadece Cuma namazı nedeniyle Cuma günleri kapanmaktadır.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.