BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOG 2023! Bim kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek?

BİM, 2023 yılına özel kırtasiye ürünleri kataloğu ne zaman gelecek merak konusu oldu. Müşterilerin merakla beklediği kırtasiye ürünlerinin ne zaman satışa sunulacağı araştırılmaktadır. Peki, Bim kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Bim kırtasiye ürünleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Bim kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek merak onusu oldu. Vatandaşlar tarafından Bim Kırtasiye ürün kataloğu araştırılmaktadır. Peki, Bim kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde....

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK?

BİM kırtasiye ürünleri 25 Ağustos tarihi itibariyle mağazalarda yerini almıştır. Okul seti 300.000, tükenmez kalem400.000, kuru boya 400.000 adet ile sınırlıdır. Bu haftadan itibaren kırtasiye ürünleri BİM marketlerinde satışa sunulmuştur. Her hafta farklı ürünlerin yer alacağı BİM'de bu hafta kalem kutusu, pelüş kapaklı defter, tükenmez kalem ve boyama kalemleri mevcuttur.

BİM KIRTASİYE ÜRÜN KATALOG!