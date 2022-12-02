BİM kimin? BİM'in sahibi kim? BİM kime ait? Galip Aykaç kimdir?BİM HAKKINDA Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan

Zincir market olan BİM'in sahibinin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde açıklamaları ile gündeme düşen BİM'in sahibi hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında BİM kimin? BİM'in sahibi kim? BİM kime ait? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

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BİM kime ait? sorusu merak ediliyor. Gündemde olan BİM'in sahibinin açıklamalarının ardından vatandaşlar arama motorlarında BİM kimin? BİM'in sahibi kim? BİM kime ait? sorularını arattı. Detaylar haberimizde.

BİM'İN SAHİBİ KİM?

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611'i ofis, 4.837'si depo ve 43.317'si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye'de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

GALİP AYKAÇ KİMDİR?

Galip Aykaç, iş insanı ve BİM İcra Kurulu üyesidir. Galip Aykaç, 1957 yılında Yozgat'ta doğmuştur.

Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da on sekiz yıl çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1997 yılında BİM'in Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

2007 yılının Kasım ayında Operasyon Komitesi Başkanı olan Aykaç, şu anda da Operasyon Komitesi Başkanlığı görevini yürütmekte aynı zamanda İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmektedir.

2013 ve 2014 yıllarında Fortune Dergisi'nin değerlendirmesinde Galip Aykaç, "en değerli iş insanları" listesinde 3. sırada yer almıştır.