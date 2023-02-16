BİM zincir marketlerinde alışveriş yapmak isteyen birçok kişi tarafından BİM kaçta kapanıyor? Sorusu merak ediliyor. Belirli saatler içerisinde hizmet vermekte olan BİM marketleri saat kaçta kapanıyor? Zincir market olarak hizmet vermekte olan BİM kaçta kapanıyor? BİM marketleri saat kaçta kapanıyor? 2023 BİM çalışma saatleri!

Bölgelere göre farklılık gösteriyor olsa da genellikle aynı saatler arasında hizmet vermekte olan BİM kaçta kapanıyor? Sorusu merak konusu oluyor. Geç saatlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından BİM kaçta kapanıyor? Sorusu gündemde yerini alıyor. Peki, BİM kaçta kapanıyor? BİM marketleri saat kaçta kapanıyor? 2023 BİM çalışma saatleri!

BİM KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir. Özel bölgelerde farklı ihtiyaçların bulunması nedeniyle 22.00 saatine kadar hizmet vermektedir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.

BİM CUMA ÖĞLEN KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.