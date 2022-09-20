BİM kaçta kapanıyor? BİM kaça kadar açık? BİM kapanış saati!

Market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyen ancak alışveriş için geç saatlere kalan vatandaşlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan BİM hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, BİM kaçta kapanıyor? BİM kaça kadar açık? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM kapanış saati!

BİM kaçta kapanıyor? Market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyen ancak alışveriş için geç saatlere kalan vatandaşlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan BİM hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, BİM kaçta kapanıyor? BİM kaça kadar açık? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM kapanış saati haberimizde...

BİM KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

BİM marketlerinde öğle arası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeniyle Cuma saatinde kapalıdır.

BİM HAKKINDA

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer almaktadır. BİM, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır.