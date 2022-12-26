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BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır? GÜNCEL

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BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır? GÜNCEL

Market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan BİM hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır? GÜNCEL

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BİM kaçta açılıyor? Market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan BİM hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır?

BİM marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde BİM saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM marketlerinde öğle arası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeniyle Cuma saatinde kapalıdır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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