BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır? GÜNCEL

Market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan BİM hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor 2022? BİM açılış saati! BİM ne zaman açılır? GÜNCEL