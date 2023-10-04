Bim zincir marketlerinden alışveriş yapacak olan vatandaşlar genellikle sabah sakin saatleri tercih ediyor ve bu nedenle Bim kaçta açılıyor? Sorusu ile Bim çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi ediniyor. Peki, Bim kaçta açılıyor? Bim saat kaçta açılıyor, kapanıyor 2023? İşte Bim çalışma saatleri!

Bim kaçta açılıyor? Sorusu, Bim marketlerini sabah erken saatlerde ziyaret edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Özellikle aktüel ürünleri ile birçok kez gündeme gelen Bim marketlerinde yer alan aktüel ürünleri kaçırmamak adına vatandaşlar Bim marketlerini sabah saatlerinde ziyaret etmekte. Peki, Bim kaçta açılıyor? Bim saat kaçta açılıyor, kapanıyor 2023? İşte Bim çalışma saatleri ve Bim açılış saati hakkında merak edilenler!

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Bim, hafta içi 09:00'da açılmaktadır. Bim açılış saati hafta sonu da 09:00 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Bim zincir marketleri 7 gün boyunca 09:00'da açılıyor ve hizmet veriyor. 21:00'da ise Bim marketleri kapanıyor. Bazı özel bölgelerde bu saatlerde bir saatlik farklar olabiliyor. Genellikle üniversite kampüslerinde kapanış saatleri değişiklik gösterilebiliyor. Bu saatler tüm Türkiye genelinde bütün Bim şubelerinde uygulanmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim mağazaları hafta içi ve hafta sonu açılış saatlerini 09:00 olarak belirlemiştir. Kapanış saatleri açısından da Bim, tüm Türkiye genelinde aynı standartı benimsemektedir. Her gün saat 21:00'de Bim marketleri kapılarını kapatır. Bim, Türkiye genelinde müşterilere haftanın her günü 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Bu saatler, düzenli ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen herkes için ideal bir seçenek sunar.