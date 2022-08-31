Alışveriş yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan birisi de BİM Kaçta Açılıyor? Ve BİM ne zaman açılıyor? Sorularıdır. Peki, BİM Kaçta Açılıyor? BİM ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? BİM Açılış saati ne zaman? BİM çalışma saatleri ne zaman?

Market zincirleri hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de çalışma saatleridir. Birçok vatandaş zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. 850'den fazla ürün çeşidiyle ve birçok yerdeki şubeleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Belirli günlerde şubelerine getirdiği aktüel ürünlerle birlikte sürekli gündeme gelen zincir market markası BİM'in açılış ve kapanış saati bu ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. Aktüel ürünlere olan yoğun talep, kimi zaman yoğunluğa da sebep olabiliyor. Peki, BİM Kaçta Açılıyor? BİM ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? BİM Açılış saati ne zaman? BİM çalışma saatleri ne zaman?

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Ülke genelinde yer alan bütün BİM şubeleri aynı saatlerde çalışmaktadırlar. Bütün BİM şubelerinin çalışma saatleri aynı şekildedir. BİM her gün saat 09:00'da açılmaktadır. Bu durum hafta içi veya hafta sonu farklılık göstermemektedir. Marketlerin çalışma saatleri ilerleyen günlerde de değişiklik gösterebilir. Özellikle pandemi döneminde başlayan yasaklar bu saatlerin değişmesine sebep olabilmektedir.

BİM KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'nin birçok şehrinde yer alan ve farklı konumlarda insanlara hizmet veren BİM, hafta içi ve hafta sonu saat 21:00'da kapanmaktadır. Bu durum hafta içi veya hafta sonu farklılık göstermemektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM zincir marketlerinin çalışma saatleri aşağıdaki gibidir

Hafta içi: 09:00 – 21:00

Hafta sonu: 09:00 – 21:00

Saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

BİM marketlerinde herhangi bir öğle arası veya mola bulunmamaktadır. Yalnızca Cuma günleri içerisinde Cuma saatinde kapalı olmaktadır.