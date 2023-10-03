BİM kaçta açılıyor? 2023 Çalışma saatleri: BİM saat kaçta kapanıyor?

Bugün, ülkenin dört bir yanında birçok noktada müşterilerine hizmet veren marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, File marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili detaylar...

BİM çalışma saatleri market ihtiyaçlarını BİM marketlerinden karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Marketler kaçta açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Kademeli normalleşme yeni döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. A101, BİM, ŞOK hafta içi çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

BİM MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

A101, BİM ve ŞOK gibi popüler marketlerin hafta içi açılış ve kapanış saatleri genellikle şu şekildedir:

A101 AÇILIŞ SAATİ

Genellikle sabah saat 09:00'da açılır ve akşam saat 21:00'e kadar hizmet verir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah saat 09:00'da kapılarını açar ve akşam saat 21:00'e kadar alışveriş yapma imkanı sunar.

ŞOK NE ZAMAN AÇILIR?

ŞOK marketleri de genellikle sabah saat 09:00'da açılır ve akşam saat 21:00'e kadar müşterilere hizmet verir. Bazı bölgelerde 8'de açılmakta.

Bugünün açılış ve kapanış saatleri için kesin bilgilere ulaşmak için ilgili marketin resmi web sitesini veya müşteri hizmetlerini kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca tatil günleri veya özel dönemlerde çalışma saatleri değişebilir, bu yüzden güncel bilgilere erişmek önemlidir.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ SAATLERİ 2023

A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. A101 marketlerinin bazı bölgelerinde ise kapanış saati 22:00'a kadar uzayabilmekte.