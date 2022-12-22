Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cuneyd Zapsu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cuneyd Zapsu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, BİM'in kurucusu Cuneyd Zapsu kimdir? Cuneyd Zapsu kaç yaşında, nereli? Cuneyd Zapsu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cuneyd Zapsu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cuneyd Zapsu'nun hayatını araştırıyor. Peki, BİM'in kurucusu Cuneyd Zapsu kimdir? Cuneyd Zapsu kaç yaşında, nereli? Cuneyd Zapsu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CUNEYD ZAPSU?

Hasan Cuneyd Zapsu 19 Kasım 1956 yılında İstanbul'da doğan Türk iş insanı, sivil toplum gönüllüsüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından olan Zapsu, 2001 ile 2n008 yılları arasında partinin merkez yürütme kurulu üyesiydi. 1890 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğan dede Abdurrahim Rahmi Zapsu, baba tarafından Geylani, anne tarafından Arvasi kökenlidir. Osmanlı'nın son dönem ilahiyat mezunlarından birisi olan ve Dar-ül Hikmet-il İslamiye üyesi olup Birinci Dünya Savaşı Doğu Cephesi'nde Ruslara karşı savaşmış, islam âlimi, yazar ve şairdir. Bedirhani Hidayet Hanım ile olan evliliğinden Jale, Mustafa Pertev, Ayşe Hale ve Daver Metin isimli dört çocuk dünyaya getirdi. Abdurrahim Zapsu, 1958 yılında vefat etti. Diğer dede İbrahim Uzel, 1912 yılında Rus savaşı esnasında Rusçuk'tan Bursa'ya göç etmiştir. Demirci ustası olarak çalışmış ve Uzel Makine Sanayii adlı şirketi ile otomotiv sektörü için makas ve sair aksamlarını üretmiştir. 1960 yılında da Massey Ferguson lisansı ile traktör üretimine başlamıştır. İbrahim Uzel, 1963 yılında vefat etmiştir. Kızı Gaye Uzel, Abdurrahim Zapsu'nun oğlu Mustafa Pertev ile 1954'te evlenmiştir.

1925 yılı doğumlu Pertev Zapsu, bir İslam âliminin oğlu olarak dünyaya gelmesine rağmen İstanbul'da bulunan Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde (kız kardeşleri de Fransız ve Avusturya okullarında) öğrenim gördü. Askeri darbede Türkiye'den gemi ile ayrılan Pertev Zapsu, Demokrat Parti'nin destekçisiydi. İlk olarak Marsilya ve Rotterdam'da haber alınan Zapsu, sonrasında Münih'e yerleşmiş ve ailesini de Almanya'ya getirmiştir. Zapsu, orada pamuk ipliği ticareti yaptı ve aile 1967 yılında İstanbul'a döndü. Pertev Zapsu, 1987 yılında vefat etti. Anne Gaye Zapsu, Rumeli göçmeni olan sanayici bir ailenin kızı olarak 1934 yılında Bursa'da doğdu. Gaye Hanım gençlere Tezhip öğreten, Hat sanatında icazet sahibi bir sanatçıydı. Azizler Holding'in kurucuları arasında da yer alan Gaye Zapsu, 2007 yılında vefat etti. Geylan Abdulaziz "Aziz" Zapsu ile birlikte BİM ve A101 perakende zincirlerinin kurucusudur.