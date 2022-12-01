BİM'in CEO'su kim? BİM'in CEO'su adı ne?

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BİM'İN CEO'SU KİM?

BİM'in CEO'su Mustafa Latif Topbaş'dır.

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Mustafa Latif Topbaş (20 Mart 1944) Türk iş insanıdır. 1995 yılında perakende mağazası BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır.