Son zamanlarda vatandaşlar tarafından BİM'e dair merak edilen sorular arasında BİM hisse fiyatları yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin sıklıkla BİM hisse fiyatlarında son durum ne? sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, BİM hisse fiyatlarında son durum ne? BİM hisseleri düştü mü, çıktı mı? BİM hisseleri neden düşüyor?

Özellikle son zamanlarda gündeme gelen olaylar nedeniyle vatandaşlar BİM zincir marketlerinin hisse fiyatlarındaki değişimleri merak ediyor ve BİM hisse fiyatlarında son durum ne? sorusu ile birlikte, arama motorları üzerinde sıklıkla araştırıyor. Konuya ilişkin sıklıkla araştırılan bir diğer soru ise BİM hisseleri düştü mü, çıktı mı? sorusu oluyor. Bu haberimizde birçok kişinin merak ettiği BİM hisse fiyatlarında son durum ne? sorusunu yanıtladık. Peki, BİM hisse fiyatlarında son durum ne? BİM hisseleri düştü mü, çıktı mı? BİM hisseleri neden düşüyor?

BİM HİSSE FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Bim hisse fiyatlarını incelediğimizde kısa vade içerisinde anlık olarak düşüşler gerçekleşse de uzun vade içerisinde genel toplamda yükselmeye devam ediyor.

BİM HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Son zamanlarda BİM markasında yaşanan olumlu/olumsuz birçok olay nedeniyle hisselerin düştüğünü görmek mümkün.

"SEBEBİ ENFLASYONUN YÜKSEKLİĞİ"

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok" dedi.