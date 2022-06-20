BİM'de neden 2 kapı var? BİM marketlerine giden vatandaşlar girişte 2 kapıdan geçerek markete giriş yaptıklarını mutlaka fark etmişlerdir. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında BİM'de neden 2 kapı var? BİM'de neden iki tane giriş kapısı var? BİM'e girişte neden 2 giriş kapısı var? İşte detaylar...

BİM'DE NEDEN 2 TANE GİRİŞ KAPISI VAR?

BİM'de neden 2 giriş kapısının bulunduğuna dair farklı iddialar bulunmaktadır. İlk iddiaya göre, BİM'de girişte 2 kapı arasındaki boşluk tedarikçilerin ürün bırakabilmesi için kullanılmaktadır. Tedarikçilerde BİM'in ilk giriş kapısının anahtarı bulunmakta, ikincisinin ise bulunmamaktadır. Tedarikçiler gece geç saatlerde bile olsa ilk giriş kapısını açarak ürünleri iki kapı arasındaki boşluğa yani markete bırakabilmektedir.

Diğer bir iddia ise, iki kapı arasındaki sıcaklığın market içerisindeki sıcaklığı sabit tuttuğudur. Yani dışarıdan gelen sıcak veya soğuk havanın marketin hava sıcaklığını etkilememesi amaçlanmıştır.

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