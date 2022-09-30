BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, BİM Cuma öğleden sonra saat kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir? Cuma günü BİM kaçta açılıyor? İşte detaylar...

BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, BİM Cuma öğleden sonra saat kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir? Cuma günü BİM kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde..

BİM CUMA ÖĞLEN KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.