Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM Cuma günü çalışma saatleri ne?
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Market zinciri olan Bim, her gün yüzlerce müşteri ağırlıyor. Normal çalışma saatleri dışında Cuma günleri çalışma saatlerinde değişiklik oluyor. Vatandaşlar ise BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM Cuma günü çalışma saatleri ne?
Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? Sorusu vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Cuma günleri öğlen saatlerinde hizmet vermeyen BİM marketin Cuma öğleden sonra kaçta açıldığı aratılıyor. Peki, Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM Cuma günü çalışma saatleri ne?
BİM CUMA ÖĞLEDEN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?
Bim marketler sabah 09:00'da açılıyor. Normal günlerde öğle arası olmayan BİM, Cuma günler öğle arası yapıyor. BİM öğleden sonra 13:30'da tekrar açılıyor. Öğle arasına ise 13:00'da giriş yaparken akşam mesaisi saat 21:00'da bitiyor.