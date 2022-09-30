Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM Cuma günü çalışma saatleri ne?

Market zinciri olan Bim, her gün yüzlerce müşteri ağırlıyor. Normal çalışma saatleri dışında Cuma günleri çalışma saatlerinde değişiklik oluyor. Vatandaşlar ise BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Bim Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM Cuma günü çalışma saatleri ne?