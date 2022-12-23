BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
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BİM zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, BİM çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde araştırmalar yapıyor. BİM çalışma saatlerine dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi de BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu oluyor. Peki, BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu, Cuma namazından son insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
BİM CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?
BİM zincir marketlerinden alışveriş yapmak isteyen kişiler, BİM marketlerinin Cuma namazından sonra saat kaçta açıldığını araştırıyor. BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.