BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?

BİM zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, BİM çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde araştırmalar yapıyor. BİM çalışma saatlerine dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi de BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu oluyor. Peki, BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? BİM Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?