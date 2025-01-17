Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar

BİM çöktü mü? BİM internet sitesine neden girilmiyor?

BİM çöktü mü? BİM internet sitesine neden girilmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİM'in internet sitesine erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar tarafından 'BİM çöktü mü?' sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Kullanıcılar siteye giriş yapmakta zorluk çekiyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ise merak konusu oluyor.

BİM internet sitesi çöktü mü? Son günlerde birçok kullanıcı, BİM'in internet sitesine erişimde zorluk yaşadığını bildirdi. Peki, BİM'in internet sitesine neden girilemiyor? Bu sorunun teknik bir arızadan mı yoksa yoğunluktan mı kaynaklandığı merak ediliyor. Kullanıcılar, BİM'in internet sitesine erişim sağlamakta güçlük çekti ve bu durum, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı. Peki, BİM çöktü mü? BİM internet sitesine neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

BİM ÇÖKTÜ MÜ?

17 Ocak 2025 tarihinde, BİM'in internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, BİM internet resmi sitesine giremiyor.

BİM çöktü mü? BİM internet sitesine neden girilmiyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
img

Bakanlık markayı ifşa etti: Çocuklarınıza bu çantayı sakın almayın
img

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.