BİM internet sitesi çöktü mü? Son günlerde birçok kullanıcı, BİM'in internet sitesine erişimde zorluk yaşadığını bildirdi. Peki, BİM'in internet sitesine neden girilemiyor? Bu sorunun teknik bir arızadan mı yoksa yoğunluktan mı kaynaklandığı merak ediliyor. Kullanıcılar, BİM'in internet sitesine erişim sağlamakta güçlük çekti ve bu durum, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı. Peki, BİM çöktü mü? BİM internet sitesine neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

BİM ÇÖKTÜ MÜ?

17 Ocak 2025 tarihinde, BİM'in internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, BİM internet resmi sitesine giremiyor.