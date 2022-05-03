BİM bayramın 2. günü açık mı 2022? BİM bugün açık mı, bayram çalışma saatleri nedir? BİM bayramda kaç gün kapalı?

Bayramın 2. günü BİM açık mı? Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte bazı iş yerleri resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Vatandaşlar BİM'den market alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için BİM'e gitmeden önce BİM bayramın 2. günü açık mı 2022? BİM bugün açık mı? BİM bayramda kaç gün kapalı? BİM bayram çalışma saatleri nedir? Bayramın 2. günü BİM açık mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketleri 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü açık değildi. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde yani bayramın 2. ve 3. günleri normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalıydı. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri yani bayramın 2. ve 3. günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında A101 marketleri açık olacak.

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?

Migros market zincirinin bayram süresince yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor. Fakat bayramda Migros marketlerinin çalışma saatleri bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketleri de bayramın 1. günü kapalıydı. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise A101'de olduğu gibi 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

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