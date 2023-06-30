BİM bayramda saat kaçta açılıyor? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ! BİM bayramın üçüncü günü kaçta açılacak?

Kurban Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından BİM saat kaçta açılacak sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, BİM bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. BİM'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, BİM bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, BİM bayram çalışma saatleri!

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM, Ramazan bayramın 2. ve 3. günü saat 11.00'den sonra açılış yapacaktır.

BİM'in resmi tatiller dışında açılış saatleri şu şekildedir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

BİM çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.