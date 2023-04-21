21 Nisan itibari ile Ramazan Bayramı başladı. Bayramın ilk günü çoğu işletmenin kapalı olması üzerine vatandaşlar alışveriş yapmak için tercih ettiği BİM'in açık olup olmadığını araştırdı. Arama motorlarında BİM bayramda kapalı mı, açık mı? BİM neden kapalı? Bayramda BİM ne zaman, saat kaçta açılıyor? soruları aratılıyor.

BİM bayramda kapalı mı, açık mı? sorusu merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda birçok işletmenin kapalı olması sebebiyle vatandaşlar BİM'in kapalı olup olmadığını ve bayramda BİM'in ne zaman açıldığını merak etti. Merak edilenler ise arama motorlarında BİM bayramda kapalı mı, açık mı? BİM neden kapalı? Bayramda BİM ne zaman, saat kaçta açılıyor? soruları ile araştırıldı.

BİM BAYRAMDA KAPALI MI, AÇIK MI?



Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan günü BİM'in kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde hizmet vermeye devam edeceği tahmin edilmekte. Ramazan Bayramı 23 Nisan günü sona eriyor.