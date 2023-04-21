Ramazan Bayramında alışveriş planı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından BİM bayramda açık mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, BİM bayramda açık mı? BİM bayramda açık mı, kapalı mı? BİM bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

BİM zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, BİM bayramda açık mı? Merak ediyor. Ramazan Bayramında alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, BİM bayramda açık mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Normal günlerde 09.00 açılış saati olarak belirtilmekte olan BİM marketlerinin, bayramda kaçta açılacağı da merak konusu. Peki, BİM bayramda açık mı? BİM bayramda açık mı, kapalı mı? BİM bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl birçok zincir marketin bayramın ilk günü kapalı olması nedeniyle bu yılda BİM zincir marketlerinin kapalı olması öngörülmekte. Birçok şehirde hizmet vermekte olan BİM mağazaları, özel nedenler sebebiyle yer yer hizmet vermeye devam edebilmektedir.

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal şartlarda aşağıdaki saatler arasında hizmet vermekte olan BİM, Ramazan bayramı için henüz bir bilgi yayınlamadı. Buna göre bayramın 2. ve 3. günü aşağıdaki saatler arasında hizmet vermesi bekleniyor.

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.