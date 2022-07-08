BİM bayramda açık mı? BİM Kurban Bayramı'nda kapalı mı açık mı sorusunun yanıtı bayramda market ihtiyaçlarını BİM 'den karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, BİM bayramda açık mı? Bayramın 1. günü BİM açık mı? BİM bayramda kapalı mı? BİM bayram çalışma saatleri haberimizde...

BAYRAMDA BİM AÇIK MI?

BİM'in Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olması beklenmektedir.

Ramazan Bayramı'nda BİM'in çalışma gün ve saatleri şu şekildeydi:

BİM marketleri 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü açık değildi. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde yani bayramın 2. ve 3. günleri normal saatlerinde çalışmayı sürdürdü.



BİM NEDİR?

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer almaktadır. BİM, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır.