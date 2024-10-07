Üye Girişi
Haberler

BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?

BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 22 Temmuz 2024'te aldığı Yönetim Kurulu toplantısı ile dijital katılım banka kurma kararı aldı. BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?

Ünlü market zinciri BİM, dijital katılım bankası kurma kararı aldı ve bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir bildirim yaptı. Peki, BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?

BİM BANKA MI AÇIYOR?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 22 Temmuz 2024'te aldığı Yönetim Kurulu toplantısı ile dijital katılım banka kurma kararı aldı. BİM, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bu girişimin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına dair görüş talep etti. SPK'nın geri bildiriminin işlemin seyrine önemli etkisi olacağı vurgulanırken, işlemle ilgili sürecin doğru yönetilmesi adına bazı açıklamaların ertelendiği belirtildi.

SPK'dan gelen görüşte, söz konusu işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığı bildirildi ve BİM bünyesinde araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) geçen bilgilerde şunlar yer aldı: Kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlanması hakkında Yönetim Kurulumuz, 22.07.2024 tarihinde, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar vermiş; eş zamanlı olarak, SPK'dan muhtemel işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem'in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kurul tarafından şirketimize İşlem'in "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, Şirketimiz bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.

Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Ekonomi Finans Banka Bim

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi? BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.