Bim aktüel ürünler kataloğu! Bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? 6 Ocak Cuma Bugün Bim'de hangi ürünler var?

Bim aktüel ürünler kataloğu sayesinde Bugün Bim'e gelecek olan birçok aktüel ürün hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Her hafta farklı çeşit ürünler ile birlikte mağazalarda yer alan aktüel ürünler, zaman aman yoğunluğa sebep olabiliyor. Daha öncesinde marketlere gitmeden aktüel ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından Bim aktüel ürünler kataloğu, internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? 6 Ocak Cuma Bugün Bim'de hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler aşağıdaki gibidir. Buna göre 6 Ocak Cuma günü tarihinde Bim marketlerinde yer alacak olan ürünler afişte yer almaktadır. Bu hafta birbirinden farklı aktüel ürünlerin yer alacağı Bim marketlerinin çalışma saatlerini de haberimizin detaylarına ekledik.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.