BİM Aktüel ürünlerde psikolog var mı? BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? 9 - 12 Ağustos 2022 tarihi BİM katalog ürünleri!

BİM'de aktüel ürünlerin yayınlanmasının ardından vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. 9 Ağustos'tan itibaren gelen ürünler arasında katlanabilir vitesli bisiklet, düzleştirici, pilates topu ve pompası, aloe vera jel, yüz maskesi, oyuncak çeşitleri, Spiral sarmal sarj kablosu ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? 9 - 12 Ağustos 2022 tarihi BİM katalog ürünleri! BİM Aktüel ürünlerde psikolog var mı?

Bim Aktüel ürünler kataloğu içerisinde psikolog seansının satıldığı görüldü. Konu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar bu durumun gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu araştırmaya başladı. BİM aktüel ürünler listesine haberimizde yer verdik. BİM 9 - 12 Ağustos kataloğunu sizler için derledik. Peki, BİM Aktüel ürünlerde psikolog var mı? BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? İşte detaylar haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE PSİKOLOG VAR MI?

BİM her hafta farklı ürünleri indirimli bir şekilde satışa sunuyor. 12 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde psikolog seansının olduğunun görülmesi bir çok kişi tarafından mizahla karşılandı. Ancak BİM'in gerçek katalogunda böyle bir ürün olmadığı görülürken, görüntünün mizah amaçlı montajlandığı ifade ediliyor.

BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ NELER 2022?