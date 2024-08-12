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BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

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BİM, 13 Ağustos aktüel kataloğunu yayınladı. Katalogda yer alan indirimli ürünlerin listesi merak konusu oldu. BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesinde birçok farklı kategoriden ürünler yer alıyor. İşte BİM'in 13 Ağustos'ta satışa sunacağı indirimli ürünler listesi.

13 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

13 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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