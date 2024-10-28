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BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
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29 Ekim tarihli BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Haftanın fırsat ürünlerini sunan BİM, alışveriş severlere birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Bu hafta hangi ürünlerin raflarda olacağı merak konusu oluyor. Salı günü BİM'e hangi ürünlerin geleceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

29 Ekim Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim'in aktüel ürünleri, her hafta değişen ve sınırlı stoklarla sunulan özel fırsatlarla doludur. İster evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için, ister yeni bir ürün keşfetmek için, Bim'in sunduğu aktüel ürünleri kaçırmadan takip etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? İşte detaylar!

BİM 29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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