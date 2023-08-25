BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta salı ve cuma günleri yenileniyor. BİM aktüel 25 Ağustos kataloğunun bim online alışveriş sitesinde yayınlanmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, BİM Aktüel 25 Ağustos 2023 neden yok? Bu cuma BİM aktüel var mı? BİM aktüel 25 Ağustos 2023 kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar…

BİM aktüel ile indirimli ürünler her hafta yakından takip ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 Cuma günü satışa sunulacak. Peki, BİM Aktüel 25 Ağustos 2023 neden yok? Bu cuma BİM aktüel var mı? BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 neden yok, bu cuma olmayacak mı? BİM aktüel 25 Ağustos kataloğu tamamı...

BİM AKTÜEL 25 AĞUSTOS 2023 NEDEN YOK?

BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos Cuma resmi internet sayfasından paylaşılmadı. Onun yerine BİM 29 Ağustos Salı aktüel ürünler sayfası yayımlandı. Henüz BİM'den gelen resmi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki hafta BİM kırtasiye malzemeleri kataloğunun alışveriş severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.