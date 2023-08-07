BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor? 7 Ağustos market açılış saatleri! Marketlerin açılış saati ne zaman?

7 Ağustos tarihinde hizmet veren BİM, A101 ve ŞOK marketlerin açılış saatleri merak ediliyor. Tüketiciler, alışveriş planlarını yapabilmek için marketlerin ne zaman açılacağını araştırıyorlar. Peki, BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor? Detaylar haberimizde...

Zincir marketler arasında yer alan BİM, ŞOK ve A101'in açılış saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, BİM ve ŞOK marketlerinden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından marketler saat kaçta açılıyor sorusu araştırılmaktadır. Hafta içi marketlerin ne zaman açıldığı merak konusu oldu. İşte, 7 Ağustos BİM, A101 ve ŞOK marketin açılış saati!

MARKETLERİNAÇILIŞ SAATİ NE ZAMAN?

ŞOK, A101 ve Bim marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 AÇILIŞ SAATLERİ!

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM AÇILIŞ SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM her sabah saat 09.00'da, her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.