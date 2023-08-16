Okulların açılmasına az bir süre kala BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri özellikle veliler ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uygun fiyatlı kırtasiye okul malzemeleri almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri geldi mi? Kırtasiye okul malzemeleri fiyatları ne kadar?

BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri geldi mi? Sorusu, okulların açılış tarihinin yaklaşması ile birlikte gündeme geliyor. Kalem, defter, renkli kalem, a4 kağıdı, bant, silgi gibi kırtasiye okul malzemeleri uygun fiyatlı olması nedeniyle BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerden tercih ediliyor. Peki, BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri geldi mi? Kırtasiye okul malzemeleri fiyatları ne kadar?

BİM, A101, ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ Mİ?

Okul alışverişlerinin yavaş yavaş başlamasının ardından gözler Bim, A101, Şok zincir marketlerine çevrildi ve marketlerin haftalık aktüel ürün katalogları yayınlandı. Yayınlanan aktüel ürünler katalogları içerisinde kırtasiye ve okul malzemeleri henüz yer almıyor. Bu nedenle BİM, A101, ŞOK kırtasiye ürünleri henüz mağazalarda yerini almadı. İlerleyen tarihlerde Kırtasiye ve okul malzemelerinin zincir marketlerde yerini alması bekleniyor.