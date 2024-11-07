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BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
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BİM, 8 Kasım'da hangi aktüel ürünlerin geleceğini duyurdu. Cuma günü BİM mağazalarında hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden vatandaşlar için BİM'in aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan ürünler arasında elektronik eşyadan giyime, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı kategori bulunuyor.

BİM, 8 Kasım Cuma günü için aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak müşterilerinin dikkatini çekti. Katalogda, gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve ev eşyaları gibi birçok farklı kategoride ürünler yer alacak. BİM'in uygun fiyat politikası, bu aktüel ürünlerin özellikle bütçe dostu alışveriş arayanlar için büyük bir avantaj sunmasını sağlıyor. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Detaylar haberimizde...

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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