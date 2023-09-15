BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOG | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler var, neler var? 15 Eylül Cuma BİM aktüel ürünleri neler?
BİM, uygun fiyatlı olmasıyla vatandaşların yoğun taleplerini topluyor. Her hafta BİM'e gelen aktüel ürünler ise tüketiciler tarafından alınıyor. Adeta bu ürünler kapış kapış gidiyor. Bugün (Cuma) tüketicilerin sorduğu bir diğer konu ise BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOG | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler var, neler var? 15 Eylül Cuma BİM aktüel ürünleri neler? Oldu. İşte konu hakkında detaylar…
BİM'in 15 Eylül Cuma kampanyası kapsamında sunulan aktüel kataloğunun avantajlı ürünleri artık açıklandı. Bu Cuma günü BİM mağazalarında, set üstü bulaşık makinesi, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Range Midi Blend Blender Set, Led Işıklı Şarjlı Ayna ve Dijitsu 55" UHD Smart TV gibi dikkat çekici ürünler sizi bekliyor. Peki, BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOG | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler var, neler var? 15 Eylül Cuma BİM aktüel ürünleri neler? İşte detaylar…
BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOG
BİM'in 15 Eylül Cuma kampanyası kapsamında sunulan aktüel kataloğun fırsatlarını sizin için özetledik:
Teknoloji Grubu Ürünler:
- Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV (4K Ultra HD Uydu Alıcılı) - 9999 TL
- Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu (Çift Sim Kartlı, 4 GB RAM, 128 GB Dahili Hafıza) - 4499 TL
- VİVO Y15S Cep Telefonu (Çift Sim Kartlı, 3 GB RAM, 32 GB Dahili Hafıza) - 3499 TL
- TWS Kulaklık - 399 TL
Elektrikli Kişisel Bakım Grubu Ürünler:
- Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna - 99 TL
- Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı - 99 TL
- Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü - 199 TL
- Polosmart Elektronik Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici - 199 TL
- Polosmart Tırnak Kurutucu - 99 TL
- Polosmart Akıllı Baskül - 245 TL
- Polosmart Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Seti - 99 TL
- Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi - 179 TL
Elektrikli Bisikletler:
- Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 16999 TL
- KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 11999 TL
Beyaz Eşyalar:
- Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (Davlumbaz-Fırın-Ocak) - 5699 TL
- Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı - 3299 TL
- Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi (Kendi kendini temizleme, 7 programlı, 2 yıl garantili) - 5999 TL
Züccaciye ve Mutfak Ürünleri:
- Range Midi Blend Blender Set - 599 TL
- Alpina Çelik Termos - 179 TL
- Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı - 109 TL
- Alpina 2'li Peynir Bıçağı - 69 TL
- Alpina Çelik Mutfak Gereçleri - 49 TL
- Alpina Çay Süzgeci - 59 TL
- Chef's Sütlük - 65 TL
- Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 17,50 TL
- Chef's Tekli Kavanoz Kapağı - 1,25 TL
- Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası - 59 TL
- Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla - 179 TL
- Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 21,50 TL
- Borcam 2'li Kare Tepsi Seti - 199 TL
- Kare Badya - 29,50 TL
- Dondurucu Saklama Kabı - 13,50 TL
- Okyanus 5'li Banyo Seti - 199 TL
- Desenli Kahve Bardağı - 8,50 TL
- Tablet Mob Temizlik Seti - 109 TL
Oyuncak Grubu Ürünler:
- Çocuk Sandalyesi - 69 TL
- Blok Seti - 69 TL
- MGS 2'li Oyuncak Araçlar - 49 TL
- MGS Luna Mutfak ve Yemek Seti - 109 TL
- Oyuncak Arazi Aracı - 119 TL
- LC Oyuncak Pikap - 79 TL
- Küre Süpriz Yumurta - 59 TL
- El Koordinasyon Oyunu - 179 TL
- Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları - 19,50 TL
- Minik Rakun Hikaye Kitapları - 27,50 TL
- Jumbo Boyama Kitapları - 27,50 TL
BİM'deki bu fırsatları kaçırmamak için Cuma günü mağazalarına uğramayı unutmayın.