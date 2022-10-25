Gün içerisinde bazı futbol ve basketbol maçları Bilyoner TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar Bilyoner TV'yi canlı izlemek için Google'da "Bilyoner TV canlı izle! Bilyoner TV HD frekans bilgileri var mı, TV'de var mı? Bilyoner TV hangi kanalda yayınlanıyor, Digitürk kaçıncı kanal?" araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Bilyoner.com, Türkiye'nin ilk online şans oyunları platformudur. Bilyoner TV'de bazı maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. Peki, Bilyoner TV HD frekans bilgileri var mı, TV'de var mı? Bilyoner TV hangi kanalda yayınlanıyor, Digitürk'te var mı? Bilyoner TV canlı izle! Bilyoner TV HD canlı yayın!

BİLYONER NEDİR?

Bilyoner.com, Türkiye'nin ilk online şans oyunları platformudur. %55 Çukurova Holding, %25 Intralot, %20 Teknoloji Holding ortaklıkları ile kurulmuştur. 2013 yılından beri ortaklık yapısı %50 Tek Elektronik A.Ş. ve %50 Intralot şeklindedir. 26 Mart 2004 tarihinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile, 6 Aralık 2006 tarihinde ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile imzalanan anlaşmalar doğrultusunda yasal olarak Spor Toto, İddaa ve Milli Piyango şans oyunları oynanabilmektedir. 13 Aralık 2005 tarihinde Türkiye Jokey Kulübü ile imzalanan anlaşma doğrultusunda at yarışı oynanabilmekteydi. Fakat sonradan TJK e-bayi'nin açılmasıyla birlikte oyunlardan kaldırılmıştır.

Bilyoner.com haricinde iPhone, iPad ve Android cihazlar üzerinde uygulamaları ile, BilyonerLive (interaktif masaüstü uygulaması), SMS, WAP, Digiturk İnteraktif, Mobil Site ve Müşteri Hizmetleri aracılığı ile de şans oyunu oynanabilmektedir.

BİLYONER TV CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bilyoner TV'yi buradaki resmi web siteden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİLYONER TV'DE HANGİ YAYINLAR VAR?

Bilyoner TV üzerinden futbol, basketbol, tenis vb. spor dallarının maçlarını seyredebilirsiniz. Gün içerisindeki bazı maçlar Bilyoner TV'de canlı olarak veriliyor.

BİLYONER TV CANLI İZLEME LİNKİ!

BİLYONER YILIN FUTBOL ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

2009-10 : Türkiye - Emre Belözoğlu : Fenerbahçe

2010-11 : Brezilya - Alex : Fenerbahçe

2011-12 : Uruguay - Fernando Muslera : Galatasaray

2012-13 : Türkiye - Selçuk İnan : Galatasaray