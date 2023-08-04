Bilim ve Sanat Merkezleri örgün okullara alternatif bir eğitim kurumu değil, örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur. BİLSEM mülakat sonuçları ise gündemde yer aldı. Mülakata katılan adaylar BİLSEM sonuçları meb.gov.tr! 2023 MEB BİLSEM mülakat sınav sonuçları 1. 2. 3. sınıf (Resim-Müzik) araması yapıyor.

Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığına bağlıdır. BİLSEM mülakat sonuçları ise adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında ise BİLSEM sonuçları meb.gov.tr! 2023 MEB BİLSEM mülakat sınav sonuçları 1. 2. 3. sınıf (Resim-Müzik) araması yapıldı. İşte detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023'te ilan edilecek. Sonuçların hangi saate açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Sonuçların öğleden önce açıklanması öngörülüyor.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023!

4 Ağustos 2023 tarihinde sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. BİLSEM sonuç sorgulama ekranına ulaşmak isteyen adaylar, haberimiz içerisinde yer almakta olan BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden hızlı bir şekilde sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat Merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

2023 MEB BİLSEM TAKVİMİ!

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

1-Kayıt Formu

2-Veli Muvafakat Belgesi

3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

Eğitim öğretim yılı başlayana kadar Merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM'E KAYDOLDUKTAN SONRA DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Bilim ve Sanat Merkezi´nde uygulanan programlara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30' unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir. BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftası içinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. Kayıt yenileme işlemleri yapılmayan öğrencilerin BİLSEM'le ilişiği kesilir.