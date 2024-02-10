Peki, BİLSEM sınavının 2024 tarihi, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. Bilsem sınavı ne zaman 2024?

BİLSEM SINAVI NEDİR?

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi'nin kısaltmasıdır ve bu merkezler, özel yetenekli öğrencilere okul sonrasında ek eğitim imkanı sunan kurumlardır. Sınav, resim, müzik ve genel zihinsel beceri olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilir. Öğrenciler, BİLSEM sınavına sınıf öğretmenleri tarafından aday olarak gösterilir, sınav ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Başarılı olan öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitim alma hakkını elde ederler.

GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

"BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgeleri" yayımlandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat 2024 tarihinde başlayacaktır.

Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2024?

31 Ocak 2024'te ön değerlendirmeye alınacak olan öğrencilerin giriş evrakları yayımlanmıştı. 10 Şubat'ta başlayacak olan süreçle beraber öğrenciler ön değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 26 Mayıs - 26 Temmuz arasında bireysel değerlendirmelerine başlayacak.