Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri yani BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı! BİLSEM nedir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alındı. Belirtilen tarihe göre BİLSEM sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı! BİLSEM nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi ve mülakatlar tamamlanmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran – 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos Cuma günü açıklanacağı söylenmişti. Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden paylaşıldı. Aşağıdaki linkten BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

BİLSEM 2022 KAYITLARI TARİHLERİ NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısa adı ile BİLSEM; örgün eğitim kurumlarında eğitimi devam eden, zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik yetenek alanlarında yetenekli kabul edilen öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için eğitim veren merkezin adıdır. Yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına destek olmak için açılan özel eğitim kurumları, BİLSEM olarak adlandırılmaktadır.

BİLSEM; özel yetenekli öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek, potansiyellerini ileri düzeye taşımak için özel eğitimlerin verildiği kurumdur ve 81 ilde hizmet veren bu kurum, yetenekli öğrencilerin kendilerine ve topluma katkıda bulunmasını amaçlamaktadır.