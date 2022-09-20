Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. Açıklama duyurusunun ardından öğretmenler arama motorlarında Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranını arattı. Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sorgulama ekranı 2022!

Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklanmasıyla öğretmenler merakla sorgulama ekranını araştırdı. Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev alan öğretmenlerin başvuruları 12- 16 Eylül tarihinde alınmıştı. Şimdi ise Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir? Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sorgulama ekranı 2022!

BİLSEM ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı site belli oldu. Bilsem öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc/ ve https://giris.turkiye.gov.tr/ üzerinden sorgulanacak.T.C. kimlik no ile erişim sağlanacak.