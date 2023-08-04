BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyor. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre seçilen öğrencilerin mülakat sonuçlarıyla ilgili sorgulamalar yapılıyor. Aileler ve öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor ve geleceğe dair umut dolu bir bekleyiş içindeler. Peki, BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden bakılır? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan adaylar ve velilerin, bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için bekleyişi sona erdi. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden bakılır? İşte detaylar…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açılacak. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri için belirlenen tarih aralığı 14 - 31 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Bilsem sınavlarında grup tarama uygulamasıyla 1. sınıf öğrencilerine 60, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ise 70 soru yöneltilmiş ve her doğru cevap 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda 4. sınıf öğrencilerinin de katılabildiği sınava son yıllarda sadece 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımı mümkün hale gelmiştir.