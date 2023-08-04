BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI | BİLSEM sonuç sorgulama ekranı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre seçilen öğrencilerin mülakat sonuçlarıyla ilgili sorgulamalar yapılıyor. Aileler ve öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor ve geleceğe dair umut dolu bir bekleyiş içindeler. Peki, BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden bakılır? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023! İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan adaylar ve velilerin, bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için bekleyişi sona erdi. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Peki, BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden bakılır? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023 İşte detaylar…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Meraklı bekleyiş son buldu öğrenciler MEB sayfası üzerinden sorgulayabilecekler. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

BİLSEM sonuçları bugün açıklandı. Meraklı bekleyiş son bulurken öğrenciler BİLSEM sonuç belgelerini araştırıyor. MEB'in sitesi üzerinden sorgulanabilenen sonuçların çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri için belirlenen tarih aralığı 14 - 31 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Bilsem sınavlarında grup tarama uygulamasıyla 1. sınıf öğrencilerine 60, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ise 70 soru yöneltilmiş ve her doğru cevap 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda 4. sınıf öğrencilerinin de katılabildiği sınava son yıllarda sadece 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımı mümkün hale gelmiştir.



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MEB'DEN BİLSEM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugün MEB internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında85, müzik yetenekalanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir. Sonuçlar için tıklayınız.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 14-31 Ağustos 2023tarihleri arasındaörgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir. Öğrencinin kayıt bölgesindeki BİLSEMlistesi için tıklayınız.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.