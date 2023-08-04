BİLSEM KAYIT TARİHİ 2023| Bilsem kayıtları ne zaman? BİLSEM kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezlerine hangi sınıf seviyelerinden öğrenci alınacağı, her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Bilsem kayıtları ne zaman? BİLSEM kayıtları nereden, nasıl yapılır? araması yaptı.

Bilim ve Sanat Merkezleri örgün okullara alternatif bir eğitim kurumu değil, örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur. Bugün BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlem tarihleri gündeme geldi. Peki, Bilsem kayıtları ne zaman? BİLSEM kayıtları nereden, nasıl yapılır?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM kayıtlarının 14-31 Ağustos tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Sonuçlara itiraz edecek olan adaylar ise 7-11 Ağustos tarihleri arasında itirazda bulunabilecek.

BİLSEM KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?



Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat Merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

1-Kayıt Formu

2-Veli Muvafakat Belgesi

3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

BİLSEM'E KAYDOLDUKTAN SONRA DEVAM ZORUNLU MUDUR?



Bilim ve Sanat Merkezi´nde uygulanan programlara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30' unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir. BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftası içinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. Kayıt yenileme işlemleri yapılmayan öğrencilerin BİLSEM'le ilişiği kesilir.