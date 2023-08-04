Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. İşte, BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler listesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan adaylar ve velilerin, bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için bekleyişi sona erdi. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2023!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Meraklı bekleyiş son buldu öğrenciler MEB sayfası üzerinden sorgulayabilecekler. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

BİLSEM sonuçları bugün açıklandı. Meraklı bekleyiş son bulurken öğrenciler BİLSEM sonuç belgelerini araştırıyor. MEB'in sitesi üzerinden sorgulanabilenen sonuçların çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri için belirlenen tarih aralığı 14 - 31 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Bilsem sınavlarında grup tarama uygulamasıyla 1. sınıf öğrencilerine 60, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ise 70 soru yöneltilmiş ve her doğru cevap 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda 4. sınıf öğrencilerinin de katılabildiği sınava son yıllarda sadece 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımı mümkün hale gelmiştir.

BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER 2023!

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