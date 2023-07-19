Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan ne zaman öldü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz sağlık sorunları ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan hakkında Billur Kalkavan öldü mü, sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan ne zaman öldü?

Billur Kalkavan öldü mü, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Daha öncesinde Haberler.com stüdyolarında konuk olan Billur Kalkavan'ın sağlık durumu zaman zaman araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan ne zaman öldü?

BİLLUR KALKAVAN ÖLDÜ MÜ?

Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamalarda, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." Şeklinde Billur Kalkavan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİLLUR KALKAVAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.